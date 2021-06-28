Сложная пожароопасная обстановка сохраняется на территории 13 районов Якутии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сложная обстановка в связи с природными пожарами сохраняется на территории 13 районов Якутии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского, Томпонского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 218 очагов. На особом контроле Главного управления три природных пожара близ населенных пунктов Нюрбачан, Мар и Ударник", - сообщили в ведомстве.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", на землях лесного фонда на территории республики зарегистрировано 198 пожаров на площади около 146,9 тыс. га. "За сутки количество пожаров увеличилось на 24 очага, площадь пожаров увеличилась более чем на 55 тыс. га за счет обнаружения новых очагов, прохождения грозовых фронтов и сохранения высоких классов пожарной опасности на территории 14 районов", - уточнили в ГУ МЧС.

В настоящее время к тушению пожаров привлечены более 2,2 тыс. человек, задействовано 146 единиц техники, авиация. "В случае ухудшения обстановки для защиты населенных пунктов в готовности к применению находится аэромобильная группировка ГУ МЧС в количестве 30 человек личного состава и авиация МЧС России. Сегодня планируется применение вертолета Ми-8 с водосливным устройством в Верхневилюйском районе", - отметили в ведомстве.

Гидрометеорологи проводят непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах. За сутки отработано девять проб атмосферного воздуха на территории четырех районов, превышений ПДК вредных веществ не зарегистрировано.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов. В этом году в регионе наблюдается аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревается до +33 градусов Цельсия.