В Астраханской области восемь человек пострадали в ДТП

ТАСС, 28 июня. Восемь человек госпитализированы в результате аварии с легковым автомобилем в районе села Зеленги Володарского района Астраханской области. В машине находились молодые люди, самому старшему из которых 21 год, сообщается в понедельник на сайте регионального МЧС.

"По предварительной информации, в автомобиле находилось девять человек (2000-2006 годов рождения) в состоянии алкогольного опьянения, из них восемь человек доставлены в медицинские учреждения г. Астрахани (ГБУЗ АО "ГКБ № 3 им. С. М. Кирова", ГБУЗ АО "ОДКБ им. Н. Н. Силищевой")", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, сообщение о ДТП поступило в 02:25 мск 28 июня. Уточняется, что автомобиль ВАЗ-2107 съехал с дороги.