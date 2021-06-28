СМИ: по меньшей мере семь человек погибли в столице Бангладеш при взрыве дома

ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли, еще 50 получили травмы в воскресенье вечером в результате сильного взрыва и обрушения трехэтажного здания в столице Бангладеш Дакке.

Как сообщает в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию, в здании размещались рестораны и магазины. От взрыва получили повреждения соседние дома и несколько автобусов на улице.

Полиция пока не получила доказательств теракта, расследование причин взрыва продолжается, приводит агентство слова начальника полиции Дакки Шафикулы Ислама.

Других подробностей инцидента не приводится.