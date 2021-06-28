В Дагестане восстановили электричество 50% потребителей, оставшихся без света из-за аварии

МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в домах 50% махачкалинцев, оставшихся без энергоснабжения из-за технологического нарушения в понедельник утром. Об этом сообщает компания "Россети Северный Кавказ".

Ранее сообщалось, что авария оставила без электроснабжения жителей двух районов Махачкалы с населением 53 тыс. человек,

"К 9:00 мск энергетики "Дагэгерго" вернули свет 50% махачкалинцев, оставшихся без энергоснабжения из-за технологического нарушения", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что в аварийно-восстановительных работах задействованы 10 специалистов в составе трех бригад.