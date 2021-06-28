В предгорье Адыгеи ливнем подтопило 20 домов и 60 придомовых территорий

МАЙКОП, 28 июня. /ТАСС/. Сильный ливень подтопил в ночь на 28 июня 20 частных домов и 60 придомовых территорий в станице Курджипской Майкопского района Адыгеи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Адыгея поступило сообщение о том, что в станице Курджипской из-за сильного дождя склоновыми стоками подтопило 60 придомовых территорий, в 20 домов зашла вода. По состоянию на 08:00 мск воды в жилых домах нет. Подтопленными остаются 5 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Эвакуация населения не планируется. Социально значимые объекты в зону подтопления не попали, объекты жизнедеятельности функционируют в штатном режиме, уточнили в пресс-службе. "В случае необходимости на базе Дома культуры развернут пункт временного размещения вместимостью 60 человек. На базе администрации Майкопского района работает межведомственный оперштаб по оценке причиненного ущерба", - добавили в пресс-службе ведомства.

Всего в ликвидации последствий подтопления задействовано от РСЧС 25 человек, 7 единиц техники, в том числе от МЧС России - 15 человек, 4 единицы техники и одно плавсредство.

На территории Адыгеи продолжает действовать экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений. По данным Северо-Кавказского УГМС, 28 июня местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым ветром до 20 м/с.