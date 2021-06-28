В Москве погиб ребенок, упав с балкона 14-го этажа

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Девочка погибла, выпав с балкона 14-го этажа жилого дома на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

"28 июня вблизи жилого дома на улице Синяевской обнаружено тело малолетней девочки с повреждениями, характерными при падении с большой высоты. Установлено, что ребенок находился на балконе и выпал с высоты 14-го этажа", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в результате падения из окна по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи допрашивают родственников, соседей и возможных очевидцев трагедии.