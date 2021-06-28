Полицейского в Челябинской области обвинили в нанесении травм задержанному

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Сотруднику патрульно-постовой службы в Челябинской области предъявили обвинение по уголовному делу о нанесении травм 65-летнему мужчине. Об этом говорится в сообщении пресс-центра следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 "Превышение должностных полномочий" УК РФ. <...> По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу", - сказано в сообщении.

По версии следствия, ночью 27 мая 2021 года в отделение полиции "Карабашское" за нарушение общественного порядка доставили 65-летнего местного жителя. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции сотрудник патрульно-постовой службы, превысив служебные полномочия, причинил ему телесные повреждения.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области сообщила журналистам, что служба собственной безопасности ГУ МВД России по региону проводит служебную проверку, сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае установления его вины, он будет уволен из ОВД и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. К его начальникам применят меры дисциплинарного воздействия.