Сдавшийся в Ивановской области второй участник конфликта со стрельбой задержан

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Следователи задержали мужчину, устроившего в минувшую субботу стрельбу в Кохме Ивановской области, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК.

"Следователи задержали мужчину, устроившего стрельбу в городе Кохма Ивановской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Как уточняется в сообщении, 44-летний мужчина задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ, следователи решают вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании ареста.

По данным следствия, в ночь на 26 июня в Кохме группа молодых людей пришла к частному дому на улице Лермонтова для выяснения отношений с жителем дома. В ходе конфликта в 30-летнего мужчину несколько раз выстрелили, он умер на месте. Еще двое мужчин получили ранения и были госпитализированы. В ходе обыска в жилом доме следователи изъяли несколько единиц оружия, в том числе травматический пистолет и ружье "Сайга".

Возбуждено уголовное дело по ст. 105, ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц, покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц").