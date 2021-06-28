{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Владимирской области пропали три подростка

Девочек ищут полиция и волонтеры

ВЛАДИМИР, 28 июня. /ТАСС/. Полиция и волонтеры разыскивают трех девочек-подростков, пропавших в Петушинском районе Владимирской области 25 июня. Об этом в понедельник сообщили в УМВД по Владимирской области.

"ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области разыскиваются без вести пропавшие девочки (2005-2006 г. р.)", - пояснили в полиции.

Местонахождение подростков неизвестно с 25 июня. Как уточняется, они пропали в Покрове Владимирской области.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Владимирской области, проводится проверка.

Теги
РоссияВладимирская область
Дело помощника капитана траулера "Амур" передали в японский суд
Третьему помощнику капитана российского траулера предъявили обвинения в халатности и ненадлежащем управлении судном
Читать полностью