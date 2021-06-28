Во Владимирской области пропали три подростка

ВЛАДИМИР, 28 июня. /ТАСС/. Полиция и волонтеры разыскивают трех девочек-подростков, пропавших в Петушинском районе Владимирской области 25 июня. Об этом в понедельник сообщили в УМВД по Владимирской области.

"ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области разыскиваются без вести пропавшие девочки (2005-2006 г. р.)", - пояснили в полиции.

Местонахождение подростков неизвестно с 25 июня. Как уточняется, они пропали в Покрове Владимирской области.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Владимирской области, проводится проверка.