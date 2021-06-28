У островов Терс и Кайкос в Вест-Индии обнаружили лодку с телами 20 человек

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Небольшое судно, на борту которого находились тела 20 человек, было обнаружено в четверг, 24 июня, у берегов архипелага Теркс и Кайкос в Вест-Индии. Как сообщило в субботу издание Turks and Caicos Sun, власти британской заморской территории пытаются установить, откуда прибыла лодка, а также причины смерти находившихся в ней людей.

Предположительно, погибшие являются нелегальными мигрантами, однако по словам комиссара местной полиции Тревора Боттинга, лодка прибыла "из-за пределов Карибского региона". Нелегалы из Гаити часто предпринимают попытки добраться до Багамских островов или архипелага Теркс и Кайкос, где уровень жизни существенно выше. Расстояние от побережья Гаити до острова Гранд-Терк, в водах которого рыбаки нашли судно, превышает 200 км.

Высказывались также предположения, что в лодке могли находиться мигранты из Доминиканской Республики, хотевшие попасть в США с Багамских островов. Однако, по данным издания, в настоящий момент прорабатывается версия о том, что судно отнесло к островам через Атлантический океан от западного побережья Африки. В этом случае наиболее вероятно, что люди в лодке умерли от жажды. По данным агентства Associated Press, среди погибших двое детей.

"Несмотря на то, что причины смерти [обнаруженных на судне людей] не установлены, нет каких-либо указаний на возможность умышленного убийства. Однако следствие изучает все версии, касающиеся того, как они могли погибнуть", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой полицейского управления Теркс и Кайкос.