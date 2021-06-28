Под Петербургом грузовик врезался в четыре легковых автомобиля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Грузовик врезался в четыре легковых автомобиля на федеральной трассе А-120 в Ленинградской области в понедельник днем, в результате погиб один человек и еще двое получили травмы, сообщили ТАСС в главке МВД по Петербургу и области.

"На 72-м километре автодороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" мужчина, управляя грузовым автомобилем Hyundai, совершил наезд на четыре транспортных средства. В результате ДТП водитель [грузовика] скончался на месте, двое пассажиров автомобиля Kia госпитализированы", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента.

Как сообщили журналистам в главке МЧС по Ленинградской области, на месте ДТП спасателям пришлось деблокировать одного из пострадавших из поврежденной машины.