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Под Петербургом грузовик врезался в четыре легковых автомобиля

Погиб один человек и еще двое пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Грузовик врезался в четыре легковых автомобиля на федеральной трассе А-120 в Ленинградской области в понедельник днем, в результате погиб один человек и еще двое получили травмы, сообщили ТАСС в главке МВД по Петербургу и области.

"На 72-м километре автодороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" мужчина, управляя грузовым автомобилем Hyundai, совершил наезд на четыре транспортных средства. В результате ДТП водитель [грузовика] скончался на месте, двое пассажиров автомобиля Kia госпитализированы", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента.

Как сообщили журналистам в главке МЧС по Ленинградской области, на месте ДТП спасателям пришлось деблокировать одного из пострадавших из поврежденной машины.

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РоссияЛенинградская область
Пандемия COVID-19
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