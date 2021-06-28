{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Продажу документов о прохождении вакцинации от коронавируса пресекли в Ростове-на-Дону

Полицейские изъяли документацию, имеющую отношение к проведению вакцинации населения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Полицейские в Ростове-на-Дону пресекли продажу документов о прохождении вакцинации от коронавируса без ее фактического совершения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Сотрудники ОЭБиПК управления МВД России по городу Ростову-на-Дону совместно с коллегами из отдела № 3 УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области получили оперативную информацию о том, что житель донской столицы предлагает за денежное вознаграждение предоставить документы о вакцинации от коронавирусной инфекции без ее фактического прохождения", - говорится в сообщении.

Произведя покупку услуги, полицейские обнаружили, что уведомление о прохождении фиктивной вакцинации появилось на портале "Госуслуги", соответствующие данные внесла одна из ростовских медорганизаций.

Полицейские установили, что информация о якобы проведенной вакцинации на сайт была направлена из медицинского учреждения города. При проведении осмотров в медицинском учреждении, а также по месту жительства фигуранта полицейскими изъята документация, имеющая отношение к проведению вакцинации населения", - сообщили в ведомстве.

Полиция проводит проверку.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
МВД начало проверку после информации о возможной фальсификации с ПЦР-тестами в Красноярске
В соцсети появилось видео, на котором директор филиала турагентства говорит, что помогла клиентам с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус получить отрицательный результат
Читать полностью