Продажу документов о прохождении вакцинации от коронавируса пресекли в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Полицейские в Ростове-на-Дону пресекли продажу документов о прохождении вакцинации от коронавируса без ее фактического совершения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Сотрудники ОЭБиПК управления МВД России по городу Ростову-на-Дону совместно с коллегами из отдела № 3 УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области получили оперативную информацию о том, что житель донской столицы предлагает за денежное вознаграждение предоставить документы о вакцинации от коронавирусной инфекции без ее фактического прохождения", - говорится в сообщении.

Произведя покупку услуги, полицейские обнаружили, что уведомление о прохождении фиктивной вакцинации появилось на портале "Госуслуги", соответствующие данные внесла одна из ростовских медорганизаций.

Полицейские установили, что информация о якобы проведенной вакцинации на сайт была направлена из медицинского учреждения города. При проведении осмотров в медицинском учреждении, а также по месту жительства фигуранта полицейскими изъята документация, имеющая отношение к проведению вакцинации населения", - сообщили в ведомстве.

Полиция проводит проверку.