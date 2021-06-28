Экс-сотрудника службы по военно-техническому сотрудничеству приговорили к 3 годам колонии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Сергея Гармаша, признав его виновным в посредничестве при передаче двух взяток начальнику одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвану Гайрбекову. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, дело Гармаша было рассмотрено в особом порядке в связи с его полным признанием вины.

"Гармаш признан виновным в совершении двух эпизодов по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и в совокупности ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн 100 тыс. рублей. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу", - сказала пресс-секретарь суда Валентина Норбах. Она уточнила, что после провозглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда.

Суд также лишил Гармаш права занимать должности в государственных органах, связанных с осуществлением функции представителя власти сроком на три года.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки. Гармаш дал признательные показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и является первым осужденным в рамках расследования уголовного дела о получении взяток в отношении чиновника Минпромторга Гайрбекова.

В начале июня прошлого года в ходе оперативно-разыскных мероприятий кроме Гармаша и Гайрбекова в Москве были задержаны за посредничество во взяточничестве генеральный директор ООО "Нижегородское авиационное общество" Василий Клепалов (по данным источника ТАСС, он скончался в СИЗО от сердечного приступа весной этого года) и сотрудник компании взяткодателя, в отношении которого была взята на время следствия подписка о невыезде в связи с его признательными показаниями. Хамовнический суд Москвы 4 июня отправил Гайрбекова и Клепалова в СИЗО, а Гармаш был помещен под домашний арест. Чиновника Минпромторга обвинили в получении двух особо крупных взяток. Общая их сумма на момент предварительного следствия варьировалась, по данным источника ТАСС, от 4 млн рублей до 4,5 млн рублей.

Ранее Гайрбеков возглавлял отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса. Вину в получении взяток он не признает.

Суть обвинений

По данным Главного следственного управления СК по Москве, в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников расследовалось уголовное дело по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст 291 ("Дача взятки") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ.

Со слов источника ТАСС, знакомого с материалами дела, две переданные чиновнику Минпромторга взятки были предназначены для получения Клепаловым разрешения на вывоз имущества компании в Азербайджан и лицензии на один из видов техники компании.

ООО "Нижегородское авиационное общество" является крупнейшей компанией в Приволжском федеральном округе по разработке, производству, ремонту вооружения и военной техники. Компания имеет лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники, в том числе двойного назначения.