В заказнике в Тюменской области погибли 20 пеликанов

ТЮМЕНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Двадцать мертвых пеликанов обнаружены в заказнике "Белоозерский" в Тюменской области. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в Instagram в понедельник.

"20 мертвых пеликанов обнаружили в заказнике "Белоозерский" в Тюменской области. Вместе с природоохранной прокуратурой и региональными властями прорабатываем несколько версий. Направлен материал для проверки на наличие птичьего гриппа", - говорится в сообщении.

Радионова добавила, что также произведен отбор проб на предмет загрязнения водного объекта.