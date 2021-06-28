В ДТП в Волгоградской области пострадали семь человек

ВОЛГОГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло в Волгоградской области, в результате пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних, сообщили журналистам в ГУ МВД по Волгоградской области в понедельник.

"В Красноармейском районе водитель 1983 г .р., управляя автомашиной Skoda Rapid и двигаясь в сторону Котельниково, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "ВАЗ-2115", под управлением водителя 1978 г. р. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек: водитель Skoda, его жена (1983 г. р.), двое их детей (девочки 2007 и 2012 г. р.) и трое из автомобиля ВАЗ (водитель, пассажиры 1980 и 1978 г. р.)", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что, по предварительным данным, водитель иномарки вместе с семьей направлялись из Саратовской области на курорты Краснодарского края, обстоятельства случившегося устанавливаются.