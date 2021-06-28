Уголовное дело возбудили в Татарстане поcле посадки вертолета на пляже

КАЗАНЬ, 28 июня./ТАСС/. Приволжской транспортной прокуратурой взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту посадки вертолета на пляже в Лаишеве Республики Татарстан. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Казанским линейным управлением МВД на транспорте возбуждено уголовное в отношении пилота вертолета, который посадил его на одном из пляжей Татарстана по статье "Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств".

"По данному факту Татарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - сообщили в транспортной прокуратуре.

Ход предварительного расследования и результаты проверки находятся на особом контроле и. о. приволжского транспортного прокурора.

26 июня в соцсетях очевидцы разместили видео, где запечатлено, как вертолет приземляется на пляже среди отдыхающих людей, к кабине подходит человек. Через какое-то время после разговора вертолет покинул пляж.