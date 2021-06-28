Балкон обрушился в жилом доме под Саратовом

САРАТОВ, 28 июня. /ТАСС/. Два человека получили травмы в результате обрушения балкона в многоквартирном жилом доме в Саратовской области, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

"В квартире на втором этаже многоквартирного дома поселка Тополевый Вольского района произошло обрушение балкона. В результате происшествия две женщины (1963 г. р. и 1988 г. р.), стоявшие непосредственно на огражденной конструкции, получили травмы. В настоящий момент потерпевшие госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что дом аварийным и подлежащим сносу не признавался. Вольской межрайонной прокуратурой организована проверка.