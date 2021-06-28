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В результате пожара на железнодорожной станции в Лондоне пострадали два человека

При этом возгорание в Элефант-энд-Касл удалось локализовать
© REUTERS/Henry Nicholls

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Сильный пожар в районе железнодорожной станции Элефант-энд-Касл в одноименном районе в центральной части Лондона локализован. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пожарной службы британской столицы.

"Пожар в Элефант-энд-Касл взят под контроль. Пожарные продолжат оставаться на месте ближайшие несколько часов. Подъезды к станции по-прежнему перекрыты", - указывается в сообщении.

В свою очередь мэр Лондона Садик Хан уточнил, что в результате инцидента пострадали два человека. "Сотруднику полиции и одному местному жителю в настоящее время оказывается медицинская помощь из-за отравления дымом", - отметил он.

Ранее в столичной полиции заявили, что не связывают инцидент с терроризмом. В связи с пожаром было временно приостановлено движение поездов через Элефант-энд-Касл. Кроме того, была проведена эвакуация людей из соседних жилых домов и офисных зданий. На месте ЧП работали порядка 100 сотрудников пожарной службы.

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ВеликобританияХан, Садик
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