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Коммунальные службы Твери откачивают воду с улиц города после ливня

Подтопления ликвидировали в микрорайоне "Южный", на улицах Жигарева, Ипподромная и переулке Трудолюбия

ТАСС, 28 июня. Улицы Твери затопило из-за сильных дождей, коммунальные службы города откачивают воду и устраняют последствия ливня. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в понедельник.

"27 и 28 июня в Твери прошли сильные дожди с грозами. Сотрудники МУП "ЖЭК" в оперативном режиме ведут работы по устранению последствий стихии. Еще до полного окончания осадков бригады предприятия с илососной техникой приступили к откачке воды на наиболее подтопленных участках", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, значительные подтопления были ликвидированы в микрорайоне "Южный", на улицах Жигарева, Ипподромная, переулке Трудолюбия. Дополнительная прочистка сетей ливневой канализации проводилась для ускорения отвода воды. В городе ведется откачка крупных луж по поступающим заявкам, проводится очистка решеток дождеприемных колодцев.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в воскресенье через территорию Тверской области прошел грозовой фронт, сопровождавшийся местами ливнями и ветром с порывами до 15-20 м/с. Непогода стали причиной нарушения электроснабжения в ряде районов Тверской области в воскресенье.

Ливень, град, гроза и сильный ветер также ожидаются в течение суток 28 июня.

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