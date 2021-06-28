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Прокурор просит три года для Пичужина, напавшего на омоновца на незаконной акции в Москве

Ранее Романа Пичужина задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административное наказание

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Гособвинение просит Мещанский суд Москвы приговорить к трем годам колонии члена участковой избирательной комиссии (УИК) Романа Пичужина, обвиняемого в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 31 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Гособвинитель запросил для обвиняемого Пичужина три года колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Пичужину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Пресненский суд Москвы отправил его в СИЗО в начале марта этого года.

Его адвокат Дмитрий Захватов рассказал ранее ТАСС, что Пичужина задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административное наказание. Его подзащитного обвиняют в том, что он ударил сотрудника ОМОН.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в Москве участвовали около 2 тыс. человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.

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