Суд отправил в колонию водителя катера, по вине которого погибли два человека

ПСКОВ, 28 июня. /ТАСС/. Псковский городской суд отправил в колонию-поселение на четыре года водителя катера, который в 2015 году в состоянии алкогольного опьянения, управляя судном, врезался в опору моста в центре Пскова, из-за чего погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Собранные следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 3 ст. 268 УК РФ). Приговором суда мужчина признан виновным в совершенном преступлении, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе следствия обвиняемый вину не признал и отказывался сотрудничать с органами предварительного расследования. По версии следствия, ночью 15 августа 2015 года мужчина вместе с пассажирами и судоводителем находились на катере Bayliner в устье реки в черте города Пскова, где употребляли алкогольные напитки.

"Не имея удостоверения на право управления маломерным судном, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самовольно без разрешения владельца начал движение на указанном катере с находившимися в нем пассажирами от устья реки Псковы вверх по течению реки Великая в сторону Ольгинского моста, расположенного в центральной части города Пскова. В результате катер совершил столкновение с бетонной опорой моста. Двое пассажиров судна получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия, судоводитель получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.