Суд в Петербурге назначил до 12 лет колонии членам ОПГ таксистов, травивших пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к заключению в колонии на сроки от 8,5 до 12 лет четвертых членов организованной преступной группы (ОПГ) таксистов, которые орудовали в городе в 2016-2017 годах, поили своих пассажиров психотропным веществом и воровали их имущество, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Суд признал виновными организатора группировки Кенана Гурбанова, а также ее участников: Самира Гулиева, Ибрагима Агаева и Станислава Чубарева. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы: Гурбанову - 12 лет в колонии, Гулиеву, Агаеву - по 9 лет в колонии, Чубареву - 8,5 года в колонии", - говорится в сообщении.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Банда действовала в Петербурге с июня 2016 года по август 2017-го. Как установил суд, Гурбанов создал организованную группу, участники которой передвигались на автомобилях и искали пьяных пассажиров возле развлекательных заведений Петербурга.

Пока потерпевшего везли домой, водитель включал печку в салоне машины, чтобы вызвать у пассажира чувство жажды, а затем пассажиру предлагали попить из бутылки жидкость, в которой был растворен нейролептик клозапин, после чего пассажир терял сознание и у него похищали имущество. Также суд установил, что Гурбанов подмешал клозапин в виски одному из своих пассажиров, уговорив его выпить с ним дома, после чего украл из квартиры ценности. Также суд признал виновным Чубарева в приобретении для перепродажи амфетамина и незаконном хранении пистолета с глушителем.

Суд также обязал выплатить потерпевшим от действий таксистов более 1,5 млн рублей.