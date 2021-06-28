СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Следственные органы СК возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, после аварии с рейсовым автобусом в Калининградской области, в которой, по сообщению региональных властей, пострадали 11 человек, включая двоих детей. Об этом сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области по факту травмирования пассажиров рейсового автобуса в результате столкновения с придорожным деревом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 28 июня около 15 часов рейсовый автобус под управлением 49-летнего водителя, следовавший из Калининграда в Янтарный, совершил столкновение с придорожным деревом по ходу движения транспортного средства, в результате чего травмы различной тяжести получили не менее восьми человек, включая двоих детей.

По данным областного правительства, автобус номер 120 следовал из Калининграда. В нем при максимальной вместимости 82 человека находились 80 пассажиров. В момент аварии автобус двигался со скоростью 47 км/ч. В ДТП пострадали 11 человек, тяжело пострадавших и погибших нет.

Ранее полиция возбудила по факту ДТП уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").