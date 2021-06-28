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Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе во Владимирской области

В результате инцидента погиб один ребенок

ТАСС, 28 июня. Водитель грузовика сбил на пешеходном переходе в Александрове Владимирской области двоих детей - в результате ДТП девочка погибла, мальчик с различным травмами находится в реанимации. По факту аварии проводится проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Органами прокуратуры Владимирской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия в городе Александрове. От полученных телесных повреждений девочка 2009 года рождения скончалась до приезда скорой помощи, мальчик 2013 года рождения с множественными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры региона, авария произошла днем 28 июня. Водитель автомобиля "Урал" сбил детей на пешеходном переходе.

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