Ребенок выпал из окна на востоке Москвы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ребенок выпал из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома по улице Старый Гай на востоке Москвы, девочка погибла. Об этом ТАСС в понедельник сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 28 июня 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Старый Гай в городе Москве, обнаружена малолетняя девочка с повреждениями, характерными при падении с большой высоты, которая, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась. Установлено, что ребенок выпал из окна восьмого этажа", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). "В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы трагедии", - добавила Иванова.

Ранее сообщалось, что девочка погибла, выпав с балкона 14-го этажа жилого дома на севере Москвы.