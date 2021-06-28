Сильный ветер повредил крышу в одном из детских садов в Подмосковье

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Крыша детского сада в подмосковном Щелкове повреждена в результате сильного ветра. Об этом ТАСС сообщили источник в экстренных службах.

"В подмосковном Щелкове в детском саду № 27 из-за сильного ветра оторвался рубероид на крыше, дождь попал в комнату одной из групп", - сказал собеседник агентства. Несмотря на это, как отметил источник, детский сад работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что порядка 30 деревьев повалено сильным ветром в Подмосковье, в результате повреждено 20 машин. Как сообщили в Минэнерго РФ, после прошедшей ранее грозы и ливня без света в Московской области остаются порядка 3,5 тыс. человек. Максимальное число оставшихся без света из-за непогоды в Подмосковье в понедельник достигало 32 тыс.

Утром ГУ МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильных дождях, грозе и граде до конца суток. Усиление ветра при грозе может достигать 25 м/с.