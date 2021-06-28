В Королеве ребенка убило упавшей веткой дерева

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Шестилетний ребенок погиб на детской площадке в подмосковном Королеве в результате падения на него большой ветки дерева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Королеве на детской площадке на поваленном дереве играл шестилетний ребенок. На него упала большая ветка, он получил травму головы. Мальчик умер до прибытия медиков", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, по данному факту начата доследственная проверка. "Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - добавила она.