На Кубани из-за дождей поднялся уровень воды

КРАСНОДАР, 28 июня. /ТАСС/. Уровень воды поднялся в реках на юге и юго-востоке Кубани, наблюдаются частичные подтопления придворовых территорий в Лабинском и Апшеронском районах, сообщил журналистам начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

В течение двух недель на Кубани продолжаются сильные ливни, которые в субботу вызвали подтопления в Краснодаре, Геленджике, Анапе, Хадыженске и в поселке Южный. Ранее в Краснодаре выпала почти месячная норма осадков за час.

"При помощи информационных ресурсов были выявлены подъемы уровней воды в станице Ахметовской Лабинского района. Заранее туда направлялись федеральные, краевые и муниципальные аварийно-спасательные и пожарно-спасательные подразделения. В угрожаемой зоне было организовано оповещение населения, произведена очистка подмостового пространства, в результате чрезвычайной ситуации удалось избежать. Ниже по течению стоковыми водами было подтоплено 17 придомовых территорий в станице Чернореченской Лабинского района, но, благодаря заранее проведенным мероприятиям, удалось оперативно привлечь инженерную технику и отвести воду, в результате вода в дома не вошла", - сказал Иванов.

На территории края продолжает действовать штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений. "Прогноз оправдывается, осадки продолжают оказывать негативное влияние на юг и юго-восток края, наблюдаются частичные подтопления придворовых территорий в Лабинском и Апшеронском районах. МЧС России рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности. Напоминаем, что единый телефон пожарных и спасателей - 01, с мобильных устройств - 101. Силы и средства готовы к действиям по предназначению", - отмечается в сообщении.