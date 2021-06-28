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Электроснабжение нарушено в 44 населенных пунктах Нижегородской области из-за грозы

Без света остались 13 082 человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Нарушение электроснабжения произошло в 44 населенных пунктах в восьми муниципальных образованиях Нижегородской области в результате грозы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Нарушено энергоснабжение в 44 населенных пунктах, 4 182 домах с населением 13 082 человека. Повалено 19 деревьев, повреждено два автомобиля", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 23:00 (мск) последствия грозы наблюдались в восьми муниципальных образованиях: в городах Нижний Новгород, Выкса и Бор. А также в Богородском, Вадском, Большеболдинском, Дальнеконстантиновском и Кстовском районах.

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