Режим повышенной готовности объявлен в КЧР из-за ливней

ЧЕРКЕССК, 28 июня./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии объявили режим повышенной готовности после сильного ливня, в результате которого подтоплены дома, размыты дороги и мосты. Об этом сообщили в региональном управлении по обеспечению мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

"Главой КЧР Рашидом Темрезовым проведено внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности КЧР. Протоколом заседания КЧС решено ввести с 28 июня 2021 года на всей территории Карачаево-Черкесской Республики режим функционирования повышенной готовности. Установлен региональный уровень реагирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организована работа оперативного штаба по проведению аварийно-восстановительных работ, задействованным ведомствам в ликвидации аварийно-восстановительных работ даны указаны по скорейшему устранению последствий непогоды.

В управлении добавили, что 28 июня в результате сильного дождя, града, ветра на территории большинства муниципальных образований Карачаево-Черкесии подтоплены частные домовладения и придомовые территории, размыты дороги федерального, республиканского и местного значения, подмыты мостовые переходы и создается угроза схода селевых потоков.