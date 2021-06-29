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Множественные обрывы ЛЭП произошли в Ульяновской области из-за грозы с сильным ветром

Число потребителей, оставшихся без света, в данный момент уточняется

УЛЬЯНОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Гроза и шквалистый ветер привели к множественным обрывам линий электропередач в городе Инза Ульяновской области в ночь на вторник. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"Вечером 28 июня в результате прохождения теплого атмосферного фронта, сопровождающегося шквалистым ветром и сильным дождем, произошли множественные порывы линий электропередач в городе Инза", - отмечается в сообщении.

В администрации района ТАСС уточнили, что на данный момент устанавливается число потребителей, оставшихся без электричества.

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РоссияУльяновская область
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