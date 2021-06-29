Три ребенка пропали на реке в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением трех детей на реке Уссури, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморью.

"Утром 28 июня 2021 года трое детей 8, 9, а также 12 лет вышли из дома по переулку Широкий в селе Полевое и проследовали на велосипедах в направлении реки Уссури. Первоначальные поиски малолетних не привели к положительному результату, в связи с чем по факту их исчезновения следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

Личные вещи детей и велосипеды были обнаружены на берегу реки Уссури в городе Лесозаводск. В их поисках задействованы силы МЧС, полиции и волонтерского движения. Тело одного из детей с признаками утопления обнаружено воде возле берега в 800 м от места, где найдены вещи.

Расследование уголовного дела продолжается.