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На севере Коста-Рики начал извергаться вулкан

Ринкон-де-ла-Вьеха выбросил столб пепла высотой 2 км

ГАВАНА, 29 июня. /ТАСС/. Вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха на северо-западе Коста-Рики, являющийся одним из пяти крупнейших на территории республики, начал извергаться в понедельник. Власти центральноамериканской страны призвали население близлежащих районов не находиться вблизи рек, сообщает агентство Prensa Latina.

Отмечается, что вулкан выбросил столб пепла высотой 2 км, о разрушениях или пострадавших не сообщается. Руководство Коста-Рики предупредило жителей, что выбросы могут попасть в русла рек, поэтому необходимо избегать нахождения как на берегах, так и на мостах над руслами.

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