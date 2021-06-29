Жителя Читы приговорили к 4,5 года колонии за вывоз леса в Китай

ЧИТА, 29 июня. /ТАСС/. Черновский районный суд Читы приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима местного жителя, который контрабандой перевез в Китай 1,3 тыс. кубометров древесины на общую сумму 9 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В 2018 году житель Читы путем недостоверного декларирования переместил через таможенную границу пиломатериалы из сосны и лиственницы. В подтверждение законности приобретения пиломатериала таможенному органу заявлены сведения о договорах купли-продажи древесины с фирмами, которые фактически ее не продавали. В результате преступных действий незаконно из Российской Федерации в КНР экспортированы пиломатериалы из сосны и лиственницы в объеме 1,3 тыс. куб. м общей стоимостью около 9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Фиктивные договоры купли-продажи древесины мужчине за вознаграждение оформил житель Иркутской области. Его за пособничество в контрабанде приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Оба подсудимых не признали вину.