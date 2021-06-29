Жителя Саратовской области, бравшего в заложники 10-летнего сына, направили на лечение

ТАСС, 29 июня. Мужчину, взявшего в заложники своего 10-летнего сына для получения от жены запрещенных веществ в городе Балашов Саратовской области, по решению суда поместили в медицинское учреждение. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он не осознавал последствия своих действий, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону во вторник.

"По решению суда он помещен в специализированное медицинское учреждение стационарного типа. Уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.

По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что обвиняемый не осознавал опасность своих действий вследствие психического расстройства.

15 января 35-летний балашовец захватил в заложники своего 10-летнего сына, требуя от жены и полиции передать ему запрещенные вещества и машину, чтобы уехать. Используя нож, он угрожал расправиться с мальчиком в случае невыполнения его требований. Он также посягнул на жизнь участкового уполномоченного полиции, попытавшись ударить его ножом. Возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 206 УК РФ ("Захват и удержание лица в качестве заложника"), 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ч. 4 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения").