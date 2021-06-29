В Вологодской области 12 населенных пунктов остаются без электроэнергии после грозы

ВОЛОГДА, 29 июня. /ТАСС/. Двенадцать населенных пунктов Вологодской области, где проживают 423 человека, остаются без электроэнергии после повреждений из-за прошедшей ранее грозы, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС РФ по области.

"По состоянию на 06:00 мск 29 июня без электроэнергии остаются 12 населенных пунктов, 171 дом, где проживают 423 человека, из них 80 детей", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, в результате грозы и шквалистого ветра, прошедших в понедельник вечером и ночью, на территории Вологодской области в шести районах повалено 44 дерева, сорвано с крыш 17 листов металла. "Погибших, пострадавших нет. Всего под отключение электроэнергии попали 52 населенных пункта, 3 109 домов с населением 7 700 человек, в том числе 740 детей", - сообщили в ГУ МЧС.