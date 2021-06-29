Следствие считает, что нападение на прохожих в Вюрцбурге имело исламистскую подоплеку

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Следствие считает, что нападение сомалийца на прохожих в Вюрцбурге, в результате которого погибли три человека, имело исламистскую подоплеку.

"Очевидна исламистская подоплека преступления", - говорится в опубликованном во вторник совместном заявлении баварского ведомства по уголовным делам и мюнхенской прокуратуры. В нем отмечается, что, согласно данным очевидцев, подозреваемый во время нападения, в частности, два раза выкрикнул фразу "Аллах акбар" ("Аллах велик"). Расследование взяло на себя Центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом ФРГ. Подозреваемый сейчас находится в следственном изоляторе.

25 июня вооруженный ножом 24-летний сомалиец напал на прохожих в германском городе Вюрцбург, погибли три человека, пострадали пятеро. Нападавший был задержан после того, как полиция ранила его в ногу. В общежитии, где был зарегистрирован подозреваемый, правоохранительные органы нашли исламистские пропагандистские материалы.