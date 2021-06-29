Следователи обыскивают машину жены главреда "Проекта" по делу о клевете

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники следственного департамента МВД проводят обыск в машине супруги главного редактора издания "Проект" Романа Баданина по делу о клевете в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Об этом ТАСС сообщила Галина Арапова - директор Центра защиты прав СМИ (признан в РФ НКО-иноагентом), адвокаты которого оказывают правовую помощь журналисту.

"Обыск в квартире Баданина завершился, сейчас к его дому подогнали автозак. Следователи обыскивают машину супруги Романа", - сказала она.

Кроме того, стало известно, что по этому же делу обыск был проведен у еще одного журналиста "Проекта" Михаила Рубина.

"Он прошел в квартире Рубина. При этом процессуального статуса по этому делу у моего подзащитного нет. Каким образом он связан с публикацией, о которой говорят следователи, нам неясно", - сказал ТАСС адвокат Рубина Артем Немов.

Во вторник у Баданина и одной из его сотрудниц прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации). Обыск проходил из-за материала, вышедшего на телеканале "Дождь" в 2017 году, когда Баданин работал там. Материал был посвящен бизнесмену из Петербурга Илье Траберу. Он проходит потерпевшим по делу. По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.