Суд Киева продлил меру пресечения двоим обвиняемым по делу об убийстве Шеремета

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения двоим обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Об этом во вторник сообщило агентство Укринформ.

"Суд постановил: ходатайство прокурора - удовлетворить. Продлить действие меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко Юлии. Продлить срок действия обязательств обвиняемой Дугарь Яне", - цитирует агентство председательствующую по делу судью Оксану Голуб.

Следующее заседание по делу назначено на 27 июля.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист. Погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство. В декабре 2019 года правоохранительные органы Украины объявили о задержании трех исполнителей убийства - бывших участников силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. По версии следствия, Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно закладывали взрывчатку, а затем осуществили взрыв. Следователи также полагают, что они выполняли заказ "неустановленных лиц" с целью создания "крайне резонансного события", чтобы спровоцировать акции протеста. Все трое отрицают предъявленные обвинения.

Киевский суд 14 декабря 2019 года взял под стражу Антоненко и Кузьменко, а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который впоследствии заменили на выполнение личных обязательств. В августе 2020 года из-под стражи под домашний арест отпустили Кузьменко, а 30 апреля 2021 года - Антоненко.