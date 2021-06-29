Члена УИК приговорили к двум годам за нападение на омоновца на незаконной акции в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Член участковой избирательной комиссии (УИК) Роман Пичужин приговорен к двум годам лишения свободы за нападение на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 31 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда, огласившего приговор.

"Суд признал Пичужина виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима", - сказали в суде.

В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить Пичужина к трем годам колонии общего режима. Он находится в СИЗО с марта этого года.

Его адвокат Дмитрий Захватов рассказал ранее ТАСС, что Пичужина задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административное наказание. Его подзащитного обвиняли в том, что он ударил сотрудника ОМОН.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в Москве участвовали около 2 тыс. человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.