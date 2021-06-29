В Подмосковье госпитализировали ребенка с ожогами от горящей жидкости для розжига

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пятилетний ребенок госпитализирован с ожогами от горящей жидкости для розжига в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По предварительным данным следствия, отец ребенка разжигал костер, используя при этом жидкость для разведения огня. В какой-то момент горящая жидкость выплеснулась на находившегося неподалеку мальчика", - сообщили в ГСУ.

Пятилетний мальчик был госпитализирован с ожогами разной степени тяжести, отец мальчика также получил ожоги рук. Проводится доследственная проверка, опрошены родители мальчика, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.