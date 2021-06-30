В Брянской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

ТАСС, 30 июня. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Суземском районе Брянской области из-за отказа двигателя, при планировании самолет зацепил линию электропередач. Пилот получил травму головы, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Брянской области поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета на территории Суземского района, - сообщили в пресс-службе. - По прибытии пожарно-спасательных подразделений к месту установлено, что у легкомоторного самолета отказал двигатель, при планировании самолет зацепил линию электропередач и совершил жесткую посадку на поле", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что самолет получил механические повреждения. "Пилот получил травму головы, от госпитализации отказался", - добавили там.