Пожар в пекарне в Оренбурге ликвидировали

ОРЕНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в пекарне в Оренбурге на площади более 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщается в среду на сайте ГУ МЧС России по Оренбургской области.

"В 07:26 (05:26 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пожар в производственно-складском здании пекарни произошел ночью в среду. Внутри помещения произошло частичное обрушение кровли. В результате пожара пострадавших нет. В тушении принимали участие 41 человек и 14 единиц техники.