Прокуратура добилась закрытия несанкционированного детского лагеря на Алтае

ТАСС, 30 июня. Прокуратура Республики Алтай обнаружила множество нарушений в работе несанкционированного детского лагеря на берегу Катуни, где находились более 30 детей из Москвы, лагерь закрыли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры в среду.

"В настоящее время лагерь закрыт, дети сегодня улетают в Москву", - сказали в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, 34 ребенка в сопровождении шести вожатых прибыли из Москвы в агротуристический комплекс "Инегень" 20 июня. "Поездку детей организовал предприниматель из Москвы, ИП Федорцов. Дети расположились в комплексе вблизи села Инегень на берегу реки Катунь. Однако организация и сама поездка не были включены в реестр организаций отдыха детей на Алтае в 2021 году. В нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства проживание детей было организовано <...> при несоблюдении норм площади проживания на одного человека. Некоторые дети были размещены на полу на надувных матрацах со спальниками, в связи и с этим отсутствовали свободные проходы между спальными местами", - отметили в пресс-службе.

В помещениях отсутствовали приборы для дезинфекции, не была организована надлежащим образом уборка помещений и отсутствовал медицинский кабинет. Также прокурорам не предоставили данные, подтверждающие проведение термометрии детей при заезде.

"В отношении предпринимателя возбуждены административные дела, внесено представление. Также представление внесено главе администрации Онгудайского района", - подчеркнули в пресс-службе.