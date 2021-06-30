В Вологодской области восстановили электроснабжение, нарушенное в 52 селениях после грозы

ВОЛОГДА, 30 июня. /ТАСС/. Аварийные службы полностью восстановили электроснабжение в Вологодской области, где в ночь на вторник из-за грозы со шквалистым ветром под отключение попали 52 населенных пункта с 7,7 тыс. жителей. Во вторник вечером восстановительные работы продолжались в пяти районах области, на данный момент они завершены, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

"Нарушенное электроснабжение полностью восстановлено в Вологодской области", - сказали в пресс-службе областного главка МЧС.

В результате грозы и шквалистого ветра, прошедших в понедельник вечером и ночью, на территории Вологодской области в шести районах было повалено 44 дерева, сорвано с крыш 17 листов металла. Никто не пострадал. Всего под отключение электроэнергии попали 52 населенных пункта, 3 109 домов с населением 7 700 человек. К вечеру вторника электроснабжение было восстановлено в Усть-Кубинском районе, а в Вологодском, Череповецком, Грязовецком, Харовском и Кирилловском районах аварийные работы еще продолжались.