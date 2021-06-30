Паводок покидает Приамурье и смещается в Еврейскую автономную область

ТАСС, 30 июня. Гидрологи фиксируют снижение уровня реки Амур в большинстве населенных пунктов Приамурья в среду. Гребень паводка смещается в соседнюю Еврейскую автономную область (ЕАО), сообщается на сайте правительства Амурской области.

"По всему протяжению реки Амур мы наблюдаем понижение уровня воды, и, как следствие, снижение подпора реки Зеи и понижение уровня воды в районе Владимировки. За сутки цифры - от 30 до 60 см", - приводится в релизе комментарий министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова.

По данным гидрометцентра региона, спад уровня реки отмечается в селах Черняево, Сергеевке, Гродеково, Константиновке, Поярково, Белогорье. Ранее сообщалось, что уровень Амура в районе Благовещенска понизился на 35 см и теперь находится на отметке 810 см (опасной считается отметка 800 см - прим. ТАСС). В Амурской области приступили к аварийно-восстановительным работам, оценке ущерба от паводка, оказанию помощи населению, в том числе выплатам.

"За три дня из областного бюджета в органы местного самоуправления для дальнейших выплат населению перечислено 3 720 000 рублей, до населения уже доведено более 1 млн рублей на выплаты по первым заявлениям. Выплаты продолжаются по мере поступления документов от муниципальных образований", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

В Амурской области из-за паводка введен режим ЧС межрегионального характера: в 23 населенных пунктах региона подтоплены 750 жилых домов и 1 738 приусадебных участков. Без автомобильного сообщения остаются десять населенных пунктов. Всего в пунктах временного размещения находится 405 человек.