В Саратовской области ураган повредил крыши почти 100 зданий

САРАТОВ, 30 июня. /ТАСС/. Непогода повредила кровли порядка 100 зданий в Саратовской области, в селах нет света и газа, сообщил в среду заместитель председателя правительства региона Александр Соловьев на своей странице в Instagram.

"Повреждена кровля 37 домов, шести социальных и двух производственных объектов в селах Большая Екатериновка и Умет, <…> в селе Морцы повреждена кровля здания местной администрации, магазина и пожарного поста. Частично повреждена кровля 40 жилых домов", - написан он.

В селе Борисоглебовка также произошел прорыв на ЛЭП и сгорел насос закачки воды. В некоторых селах также были повреждены газопровод, линии электропередачи, сейчас коммуникации восстановлены.

В Саратовской области во вторник вечером и ночью произошло ухудшение погодных условий - в регионе прошел ливень со шквалистым ветром со скоростью 23-28 м/с. Пострадавших среди населения нет.