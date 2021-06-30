Режим ЧС ввели в двух районах Хабаровского края из-за переувлажнения почв

ХАБАРОВК, 30 июня. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае ввели режим ЧС двух районах из-за переувлажнения почв, сообщили на сайте правительства края в среду.

"В Хабаровском и имени Лазо районах введен режим чрезвычайной ситуации. Причина - переувлажнение почв сельхозпредприятий и, как следствие, гибель посевов. На сегодняшний день в региональном министерстве сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности формируется реестр пострадавших хозяйств. В дальнейшем он будет направлен в Минсельхоз РФ, где будет принято решение о выделении финансовой помощи", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, гибель посевов сельскохозяйственных культур установлена в 11 хозяйствах на площади 1385,3 га. Так, в Хабаровском районе ущерб нанесен пяти хозяйствам на площади 864,4 га, пострадали зерновые культуры, соя, кормовые культуры. В районе имени Лазо пострадало шесть предприятий. Общая площадь составила 520,9 га - это зерновые и кормовые культуры, соя, картофель. "Ущерб сельскохозяйственных товаропроизводителей края предварительно оценивается в 21 млн рублей. В настоящее время формируются комиссии по обследованию пострадавших объектов растениеводства", - отмечается в сообщении. В регионе идет подъем уровня воды в реках, в конце июня прошли обильные осадки, уточнили ТАСС в краевом Минсельхозе.

Ситуация может осложниться подходящим паводком, который ожидают на следующей неделе.