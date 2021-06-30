Прокурор потребовал пожизненного заключения убийце 10-летней волгоградской школьницы

ВОЛГОГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Гособвинитель потребовал пожизненного заключения жителю Волгоградской области, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 10-летней школьницы, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры региона.

"Государственный обвинитель просит суд назначить фигуранту уголовного дела, который надругался над ребенком и затем задушил его, наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Вину мужчина признал частично, отрицая свою причастность к изнасилованию и убийству", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что вечером 4 ноября 2020 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сообщил девочке, что проводит ее к матери. Под этим предлогом он завел ребенка в лесной массив на окраине хутора Поднижний, где надругался над ней, затем задушил и спрятал тело в лесопосадке.

Мать ребенка ночью 4 ноября 2020 года обратилась с заявлением о пропаже дочери. В районе прошли масштабные мероприятия по розыску без вести пропавшего ребенка, тело девочки нашли в лесополосе. Ранее судимый 32-летний знакомый матери девочки обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"), п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста"), пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетней, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера").