В Петербурге после ДТП с грузовиком на трассе рассыпались кирпичи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Грузовик врезался в ограждение на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, после чего из его кузова на трассу высыпались кирпичи, на дороге образовался затор в обе стороны, сообщили журналистам в среду в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.

"Произошло ДТП с участием грузового автомобиля, груженого кирпичами. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, в результате автомобиль столкнулся с барьерным ограждением в оси дороги и выехал на полосу встречного движения, а груз рассыпался по проезжей части", - говорится в сообщении.

По данным учреждения, авария произошла около 11:45 мск на 44-м километре внутреннего кольца КАД. На месте аварии перекрыты третья и четвертые полосы для движения. "На участке образовался затор протяженностью четыре километра в оба направления", - отметили в "Упрдор Северо-Запад".

На месте работают подрядчики, которые убирают кирпичи с трассы. Информацию о пострадавших в результате аварии в учреждении не уточнили.